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«Союз» с кораблем «Прогресс МС-17» стартовал с космодрома Байконур

Иван Линдеманн
02:31 30.06.2021
Автоматическая стыковка «Прогресса» к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции планируется на 2 июля в 4:02 по московскому времени.
«Союз» с кораблем «Прогресс МС-17» стартовал с космодрома Байконур
© Фото: Роскосмос
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17» стартовала с космодрома Байконур. Прямая трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Ожидается, что через девять минут после запуска корабль будет выведен на орбиту. Автоматическая стыковка «Прогресса» к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции планируется на 2 июля в 4:02 по московскому времени.

На борту корабля - топливо для дозаправки МКС, питьевая вода, воздух и кислород, оборудование и материалы, средства гигиены, одежда и питание.

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