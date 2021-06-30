«Союз» с кораблем «Прогресс МС-17» стартовал с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17» стартовала с космодрома Байконур. Прямая трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Ожидается, что через девять минут после запуска корабль будет выведен на орбиту. Автоматическая стыковка «Прогресса» к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции планируется на 2 июля в 4:02 по московскому времени.

На борту корабля - топливо для дозаправки МКС, питьевая вода, воздух и кислород, оборудование и материалы, средства гигиены, одежда и питание.