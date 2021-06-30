Ракета Falcon 9 успешно стартовала с 88 космическими аппаратами на борту

Во Флориде на мысе Канаверал успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9. Она должна вывести на орбиту 88 космических аппаратов.

Трансляцию пуска вела компания SpaceX. Старт был дан в 15:53 по местному времени. Аппараты на борту представляют собой малые спутники, часть из которых создана агентством, создающим разработки для Пентагона. Также присутствуют частные и государственные микроспутники, в том числе аппараты StarLink.

Ранее стало известно, что SpaceX отложила запуск ракеты за 10 секунд до старта. Как объяснил Илон Маск, это произошло потому, что в районе мыса Канаверал был замечен самолет.