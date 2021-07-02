Больных ОРВИ москвичей обязали соблюдать изоляцию

Все москвичи с симптомами ОРВИ до получения отрицательного теста на коронавирус должны будут соблюдать изоляцию. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что с сегодняшнего дня любой случай острой вирусной инфекции воспринимается как потенциальный COVID-19.

«До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны соблюдать режим изоляции», - рассказала Ракова журналистам.

Она также отметила, что теперь всем москвичам, к которым приходит врач из-за проявлений простуды и других подобных заболеваний, будут делать экспресс-тест на антиген, который дополняет ПЦР-исследование.

Эта мера, как считает чиновница, поспособствует ускорению диагностики коронавируса. Так, Ракова указала, что симптомы заболевания меняются, и признаки COVID-19 невозможно отличить от других видов ОРВИ в начале заболевания.