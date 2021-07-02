Ракова рассказала об изменении симптомов COVID-19

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что симптомы COVID-19 с приходом индийского штамма изменились. По ее словам, потеря обоняния, вкуса и сухой кашель стали встречаться реже.

«На сегодняшний день при первых днях заболевания симптомы практически невозможно отличить от банальной простуды. Такие отличительные черты, как потеря обоняния, потеря вкуса, стали встречаться намного реже», - объяснила Ракова.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что основной причиной новой вспышки заболеваемости коронавирусом в Москве является новый штамм. Она подчеркнула, что, по официальным данным, в Москве переболело свыше 10% жителей города.