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Власти Москвы назвали основную причину вспышки заболеваемости COVID-19

Светлана Иванова
10:35 02.07.2021
Рост заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день вызван распространением нового штамма, рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Основной причиной новой вспышки заболеваемости коронавирусом в Москве является новый штамм. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в ходе пленарной сессии на Московском урбанистическом форуме.

«С июня месяца мы все становимся свидетелями, что мы наблюдаем еще одну резкую вспышку заболеваемости коронавирусом в Москве. Конечно, ее причина - комплекс причин различных. Но основной, доминирующей является новый штамм вируса - индийский штамм», - цитирует РИА Новости Ракову.

Она также подчеркнула, что, по официальным данным, в Москве переболело свыше 10% жителей города. Однако чиновница допустила, что реальное число перенесших коронавирусную инфекцию может быть в три-четыре раза выше, потому что люди могли переболеть без симптомов либо не обращаться к врачу.

«Москве пришлось принять основной удар пандемии в нашей стране. На сегодняшний день официально переболело более 10% жителей Москвы», - отметила заммэра.

Вместе с тем москвичи составляют около 25% от общего числа переболевших коронавирусом в России, добавила Ракова.

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