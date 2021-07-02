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Черчесов ответил на вопрос о своей отставке с поста главного тренера сборной

Светлана Иванова
12:14 02.07.2021
Наставник российских футболистов заявил, что на данный момент продолжает работу в качестве главного тренера сборной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов ведет подготовку к матчу россиян с Хорватией. Такой фразой наставник российских футболистов ответил на вопрос о своей возможной отставке.

«На данный момент я главный тренер сборной России и готовлюсь к матчу с Хорватией», - заявил Черчесов.

Он добавил, что руководство Российского футбольного союза пока не обсуждало с ним вопрос о продолжении работы на посту главного тренера сборной России.

«По поводу отставки и громких фраз. Никогда не думал, что буду к этому спокойно относиться. Мы спокойно, по-деловому решим. Детального разговора с моим руководством не было», - отметил тренер.

Он добавил, что сейчас занимается решением текущих задач, в частности, думает, как обыграть Хорватию.

Сборная России по футболу завершила выступление на чемпионате Европы, проиграв команде Дании в заключительном матче группового этапа.

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