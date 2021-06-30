Путин призвал к кадровым перестановкам из-за низких результатов в футболе и хоккее

Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал низкие результаты хоккейной и футбольной сборных РФ на международных соревнованиях. По мнению главы государства, необходимо провести работу, разобравшись в причинах провала, а также выделить то хорошее, что удалось достичь.

«В таких случаях, здесь нет ничего личного, обычно везде так происходит, нужно подумать о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу сборных, и, видимо, вместе с ними посмотреть, что нужно изменить сейчас, имею в виду и кадровую составляющую, причем и в футболе, и в хоккее», - заявил Путин.

Лидер страны вместе с тем призвал не посыпать голову пеплом и заверил, что потенциал российских футболистов и хоккеистов является хорошим и позволяет надеяться на лучшее.

Ранее сборная России по футболу проиграла команде Дании в заключительном матче группового этапа Евро-2020 и не смогла пробиться дальше.

Высокими результатами на прошедшем в начале июня чемпионате мира не смогли похвастаться и хоккеисты. Россия со счетом 2:1 уступила Канаде и не прошла в полуфинал.