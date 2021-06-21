Сборная России проиграла команде Дании в заключительном матче группового этапа Евро-2020

Российские футболисты потерпели поражение в игре со сборной Дании, прошедшей 21 июня в Копенгагене. Заключительный матч нашей команды в рамках группового этапа Чемпионата Евро 2020 года окончился со счетом 4:1 в пользу датчан.

Единственный гол российской команды принадлежал Артему Дзюбе, пробившему пенальти на 70-й минуте встречи. Авторами голов в ворота россиян стали датские спортсмены Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен, Йоаким Меле.

Ранее бывший футболист Александр Мостовой оценивал шансы на победу в матче Россия-Дания как 60% на 40% в пользу датчан. Спортсмен объяснил, что футболистам должен помочь тот факт, что встреча проходит у них дома, а также запредельная мотивация.