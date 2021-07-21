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Сброшено 336 тонн воды: впечатляющие кадры работы авиации Минобороны РФ на пожарах в Якутии

Валентина Пескова
21:18 21.07.2021
На тушении природных пожаров в лесных массивах Якутии работает авиагруппировка из вертолетов Ми-8 армейской авиации и самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Авиация Минобороны РФ по-прежнему работает на тушении крупных природных пожаров в Республике Саха (Якутия). За прошедшие сутки экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76 сбросили на очаги лесных пожаров 336 тонн воды.

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 выполнили сброс 72 тонн воды, а также обеспечили перевозку 20 специалистов противопожарной службы и более двух тонн грузов.

Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии военные летчики Минобороны России выполнили 243 вылета, сбросив на горящие леса более 3100 тонн воды, перевезли 323 специалиста противопожарной службы и свыше 41 тонны грузов.

Согласно данным пресс-релиза Минобороны РФ, самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожаров в Якутии, оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), емкостью 42 тонны. А на вертолетах Ми-8 установлены водосливные устройства ВСУ-5 емкостью 5 тонн. Для выполнения задач по тушению природных пожаров все летчики имеют соответствующую подготовку.

Авиационная группировка Минобороны России для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами на территории Якутии создана главою военного ведомства, генералом армии Сергеем Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина.

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