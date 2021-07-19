Накрыли и верховые пожары: в Якутии продолжают гореть почти полтора миллиона гектаров леса

Дополнительные силы спасателей и техники стягивают в охваченную пожарами Якутию. Сегодня из Красноярска туда прибыл самолет-амфибии Бе-200, также на подмогу местным специалистам вылетели спасатели из Ростова-на-Дону. Дым от пожаров доходит до соседних регионов.

Горит не только центр республики, но и десятки ближайших населенных пунктов. Сложная обстановка в Горном районе. Пламя охватило больше 300 тысяч гектаров - почти в полтора раза больше площади Москвы. Местным жителям приходится подстраиваться под ситуацию и выживать.

По периметру автоцистерны. К местам возгораний перебросили спецтехнику. Лесоохрана, МЧС, военные работают сутками без счета времени. Добровольцы вручную создали минерализованные полосы, чтобы установить границу с природной стихией.

Якутию накрыли и верховые пожары. Тлеют кроны деревьев, а температура способна накалиться до 1200 градусов. Как правило, это завершающая стадия пожара, но конца пока не видно.

Сильный ветер раздул верховые пожары и он буквально за считанные секунды перекинулся через минерализированную полосу. Сейчас этот огонь идет навстречу поселку Магарас Горного района республики. Осталось всего два километра. К сожалению, с этим огнем сейчас никак нельзя бороться. Можно устроить лишь встречный пал. Пожарные на кромке пожара караулят этот огонь и дежурят круглосуточно. Ситуацию то и дело обостряют воздушные волны, которые усложняют задачу спасателям.

С неба ситуацию контролирует авиация. Военный самолет-амфибия Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8 приступили к ликвидации огня, который уже успел освоить почти 1,5 миллиона гектаров. В регионе все еще сохраняется режим чрезвычайной ситуации.