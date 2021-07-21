В пламени пожаров: как проходит борьба с масштабными лесными возгораниями в Карелии и Якутии

Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 7 тысяч гектаров. На территории региона введен режим ЧС. По приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу на помощь спасателям направили военную авиацию. В Якутии, где сгорело уже 1,5 миллиона гектаров леса, все окутал смог. Люди все чаще обращаются к врачам из-за плохого самочувствия.

Вертолет Ми-8 военно-транспортной авиации набирает воду из озера. Цель летчиков - поселок Найстенъярви, куда на машинах не проехать из-за очень сложного ландшафта. Поэтому тушение с воздуха - единственная возможность спасения населенного пункта.

Летчики ЗВО действуют точечно, на границе пожара. Экипажам двух вертолетов потребовалось 11 вылетов и 26 тонн воды, чтобы остановить пламя. На земле работают бок о бок расчеты МЧС и местные жители.

Пассажирские поезда идут прямо сквозь огненный шторм: машинист сигналит каждую минуту, но видимости это, конечно, не прибавляет. Если промедлить хотя бы несколько дней, пламя распространится и остановить его будет уже невозможно, пока все вокруг не выгорит.

В Якутии длинные белые полосы отмечают место, где горит лес. Солнце едва пробивается через дымку - видимость нулевая. Местные жители жалуются на боли в горле и затрудненное дыхание. Десятки людей обратились за медицинской помощью, многих госпитализировали. В Якутске и в еще более ста населенных пунктах находиться стало банально опасно, содержание вредных веществ в воздухе превышено в несколько раз.

Подобной погоды здесь не было полтора века: горит миллион гектаров леса, полтора миллиона огонь уже уничтожил, 216 очагов возгорания, дым накрыл даже Магадан и Сахалин, находящиеся за тысячи километров. Транспортники Ил-76 сбрасывают десятки тонн воды, чтобы локализовать пожары. Задействовано свыше 20 единиц авиации.