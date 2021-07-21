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Ненастоящий полковник: как проворачивал свои аферы начальник ставропольского УГИБДД

Россина Бодрова
19:04 21.07.2021
После задержания начальника ГИБДД Ставрополья, полковника полиции Алексея Сафонова, в Москве также задержали его заместителя Александра Ткаченко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении главы УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова о взятке в особо крупном размере, сегодня поступили в суд. Сафонова вместе с другими его сотрудниками, включая задержанного в Москве заместителя Александра Ткаченко, подозревают в создании преступной группировки.

Общая сумма изъятых в доме начальника ГИБДД Ставрополья денег перевалила за сотню миллионов в рублевом эквиваленте. Плотные пачки валюты, которые уже пересчитала счетная машинка, оперативники одну за другой выкладывают прямо на пол.

При этом брат Сафонова Андрей по-прежнему дает своему родственнику - главному дорожному инспектору региона - самую положительную характеристику.

«Он не плохой, он от пьянки никого не отмазывал. Говорил, что нет, ребят, мне потом стыдно за вас краснеть. Поймают - вам же в пользу, чтоб неповадно было. Всем всегда говорил, что своим положением пользоваться не будет. Ему еще года три назад предлагали в Москву, но он отказался от этого и еще тогда сказал, что "скорее всего что-то будет, и это не просто так», - рассказывает Андрей Сафонов.

Местные репортеры делятся с коллегами из Москвы данными своего расследования. Как рассказала главный редактор издания «Блокнот Ставрополь» Ирина Бентяева, урожайной для верхушки местного ГИБДД - а вместе с начальником арестованы еще шестеро его подчиненных - стала схема покровительства местных дальнобойщиков. Для этого была продумана специальная система из определенных букв на фурах, увидев которую инспекторы закрывали глаза на несоответствия провозимых в них грузов заявленным техническим параметрам.

Выехав за пределы Ставрополя, «Звезде» удалось узнать подробности у водителя первой встречной фуры с зерном.

«Сейчас полицейские документы просто проверяют, если все в порядке - отпускают», - прокомментировал дальнобойщик причину остановки его большегруза инспектором ГИБДД.

Хотя в материалах дела пока фигурирует только конкретная сумма в 19 миллионов рублей, следствие уже склоняется к мнению, что грузоперевозки для Сафонова и его коллег приносили большую прибыль. Осталось выяснить, за какой срок ее получили фигуранты. Ведь к ним теперь добавился и заместитель главы Ставропольского ГИБДД Александр Ткаченко. Вчера его задержали в Москве, а сегодня уже привезли в тот же Ессентукский суд, куда доставили и его начальника.

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