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«Началось с анонимки»: главред ставропольского СМИ назвала фигурантов по делу начальника ГИБДД Сафонова

Валентина Пескова
16:03 21.07.2021
Начальник УГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов и его подчиненные задержаны, как организаторы и участники преступного сообщества.
«Началось с анонимки»: главред ставропольского СМИ назвала фигурантов по делу начальника ГИБДД Сафонова
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Ставропольском крае не прекращается обсуждение по делу начальника местного УГИБДД Алексея Сафонова, в отношении которого вместе с его несколькими подчиненными и их родственниками заведены уголовные дела за взяточничество в особо крупных размерах с применением должностных полномочий.

Как рассказала «Звезде» главный редактор издания «Блокнот Ставрополь» Ирина Бентяева, имя Алексея Сафонова, известного на Ставрополье с 2012 года, ранее не фигурировало в громких скандалах, за исключением 2017 года. Тогда один из сотрудников местного ГИБДД анонимно отправил письмо в адрес президента РФ, сообщив, что в Пятигорском ГИБДД процветает коррупция.

«Полицейский попросил главу государства вмешаться и пресечь эту деятельность. И вот тогда на эту "анонимку" откликнулся как раз сам Сафонов. Он сказал журналистам, что это, скорее всего, - всего лишь ложь и провокация. И что после этого "анонимного сообщения" некоторые сотрудники, после, так сказать, "применения полиграфа и допросов" были уволены. Вероятно, что один из сотрудников, который как раз и написал это анонимное сообщение, как раз-таки после применения якобы "полиграфа" и допроса и был уволен. А он якобы на самом деле был просто на руководство обижен, и что никаких нарушений на самом деле не происходило», - рассказала главный редактор.

Далее, по словам журналиста Ирины Бентяевой, образ начальника УГИБДД Алексея Сафронова был в крае в целом по-прежнему позитивен, пока он даже не записал видеообращение к жителям Ставрополья, в котором призвал их не поощрять коррупцию самим и не провоцировать сотрудников полиции, не предлагая им взятки.

«Как он говорил, что "вы сами являетесь "взяткодателями", поэтому и порождаете вот эту вот коррупцию". И буквально вскоре после этого обращения и раскрылась вот эта вот его хорошо работающая и давно организованная группировка, которой он сам и руководил», - напомнила Бентяева.

Сейчас в распоряжении журналистов издания «Блокнот» имеется выдержка из уголовного дела, полученная ими от официальных источников, где указаны фамилии и других фигурантов дела, помимо уволенного Сафронова, которыми являются его сотрудники.

«Мы узнали, что фигурантами этого дела являются также еще его заместитель Ткаченко, экс-начальник отдела ГИБДД Аржанухин, один из инспекторов - фамилия его Мельчиков, и еще ряд гражданских лиц. Среди них, кстати, и супруга инспектора Мельчикова, и еще несколько фамилий - это Сотников, Парахин и Горлов», - зачитала документ главный редактор.

В отношении всех заведено уголовное дело по статье 290 УК РФ часть 6 - «Взяточничество в особо крупном размере с применением должностных полномочий». Самому Алексею Сафонову также инкриминируют статью 210 УК РФ - «Создание организованного преступного сообщества». По данным следствия, организованная группа занималась изготовлением фальшивых пропусков для перевозки зерна. Общая сумма полученных инспекторами ГИБДД взяток составляет 19 миллионов рублей.

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