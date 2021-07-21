В Москве задержали зама главы ГИБДД Ставрополья Александра Ткаченко

Заместителя начальника УГИБДД Ставрополья Александра Ткаченко задержали в Москве.

Задержание прошло в рамках расследования дела о взяточничестве и мошенничестве Алексея Сафонова, организовавшего многочисленную преступную группу из своих подчиненных. В настоящий момент Ткаченко транспортируют в СК СКФО в Ессентуки. Об этом сообщил на своем канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Ранее правоохранителям пришлось пересчитывать добытые преступным путем денежные средства Сафонова. Объемы впечатляют: у каждого из семи занятых в этом оперативников в руках по пачке долларов, еще много таких большего размера лежат прямо на полу.