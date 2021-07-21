Путин заявил, что не понимает тормозящих регистрацию российских вакцин от COVID-19 иностранных коллег

Президент России Владимир Путин не понимает иностранных коллег, которые пытаются делить пандемию коронавируса COVID-19 на «свою» и «чужую». Глава государства заявил, что невозможно противостоять инфекции поодиночке. Более того, как он выразился, это бессмысленно.

«Трудно понять многих коллег, которые тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются безусловно безопасными, эффективными», - сказал Путин на открытии совещания с членами правительства в среду, 21 июля.

Ранее Путин призвал усилить темпы вакцинации и убеждать людей привиться. Он заявил, что главная задача - повышение темпов вакцинации в стране.