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У летучих мышей в Великобритании выявили новый коронавирус

Светлана Иванова
03:50 22.07.2021
Речь идет о сарбековирусе, связанном с атипичной пневмонией.
У летучих мышей в Великобритании выявили новый коронавирус
© Фото: Edwin Remsberg, VWPics, Globallookpress
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Неизвестный ранее сарбековирус RhGB01, относящийся к коронавирусам, обнаружили у подковообразных летучих мышей в Сомерсете, Монмутшире и Уэльсе в Великобритании. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе исследования ученые из Университета Восточной Англии собирали фекалии десятков мелких летучих мышей, затем провели секвенирование генома, и в одном из 53 образцов нашли новый вирус.

Сарбековирус RhGB01 содержит 10 кодирующих генов, SARS-CoV и SARS-CoV-2 — 11 кодирующих генов с включением белка ORF8. При этом вирус относится к подгруппе, в которой в том числе присутствует SARS-CoV, вызвавший вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, и SARS-CoV-2, ставший причиной нынешней пандемии.

Основным рецептором для проникновения SARS-CoV и SARS-CoV-2 в организм является фермент АСЕ2 за счет рецептор-связывающего мотива (RBM) внутри рецептор-связывающего домена (RBD) S-белка.

Пока ученые не считают, что вирус способен передаваться человеку. В частности, RBD организма не совместим с человеческими клетками. Однако, как предупредили исследователи, ситуация может измениться в будущем, потому что любая летучая мышь, являющаяся переносчиком подобной атипичной пневмонии, может превратиться в «котел» для мутаций.

В частности, обеспокоенность среди биологов вызывает риск инфицирования летучей мыши сразу и RhGB01, SARS-CoV-2. Если животное с RhGB01 заразится SARS-CoV-2, есть риск, что эти вирусы будут гибридизоваться, в результате может появиться новый, который будет обладать способностью заражать людей.

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