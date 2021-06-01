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Обнаружена мутация, «научившая» коронавирус заражать человека

Виктория Ивашечкина
19:01 01.06.2021
При этом специалисты пока не пришли к единому выводу по поводу истории появления коронавируса нового типа.
Обнаружена мутация, «научившая» коронавирус заражать человека
© Фото: pixabay.com
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Немецкие ученые нашли в ключевом белке оболочки COVID-19 нового типа мутацию. С ее помощью SARS-CoV-2 соединяется с мембраной человеческих клеток и проникает внутрь них.

«Белки оболочки коронавируса нового типа и вируса летучих мышей RaTG13 по структуре очень похожи, однако второй не может эффективно проникать в клетки людей», - отмечают ученые в исследовании, которое опубликовано на портале bioRxiv

При этом специалисты пока не пришли к единому выводу по поводу истории появления коронавируса нового типа: где и когда он возник.

Ученые под руководством профессора Ульмского университета Франка Кирхгофа открыли ключевую мутацию, благодаря которой, предположительно, вирус летучих мышей «перепрыгнул» через межвидовой барьер и начал заражать людей, кошек, собак.

Во время исследования ученые сопоставили характерные для них наборы мутаций . Внимание биологов привлекла мутация T403R, расположенная в той части генома возбудителя COVID-19, которая управляет производством ключевого элемента его оболочки. По словам исследователей, он отвечает за проникновение вируса в заражаемую клетку.

Кроме того, биологи создали несколько новых вариаций SARS-CoV-2 без этой особенности и встроили T403R в геном вируса летучих мышей RaTG13. Таким образом, выяснилось, что после первой процедуры заразность SARS-CoV-2 резко снизилась. После второй частицы вируса начали сцепляться с человеческой версией белка ACE2 и успешно проникать в его клетки.

Ученые пришли к выводу, что предок коронавируса, возможно, заражал человека благодаря единственной мутации в его геноме, в результате которой изменилась структура S-белка.

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