Индийские ученые выявили у летучих мышей один из самых опасных вирусов

Ученые из Национального института вирусологии Индии обнаружили у летучих мышей и лисиц в штате Махараштра вирус Непах, который, по данным ВОЗ, считается одним из самых смертельно опасных в мире. Об этом стало известно из статьи индийского «Журнала инфекций и общественного здоровья».

Согласно сообщениям Всемирной организации здравоохранения, вирус Непах может передаваться человеку через фрукты, на которых осталась слюна зараженного животного. Смертность от вируса варьируется от 40 до 75%.

Ранее в Индии выявили новый штамм коронавируса, появившийся в результате мутаций штамма «Дельта». Сообщается о 20 случаях заражения.