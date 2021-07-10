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Вакцина «КовиВак» вновь доступна в прививочных павильонах Москвы

Егор Левин
11:39 10.07.2021
Вакцинироваться можно бесплатно и без предварительной записи.
Вакцина «КовиВак» вновь доступна в прививочных павильонах Москвы
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Вакцина против коронавируса «КовиВак» снова стала доступной для прививок в Москве. С 10 июля привиться можно в 14 павильонах «Здоровая Москва».

Вакцинироваться можно бесплатно и без предварительной записи. Однако количество все равно остается ограниченным - в каждом пункте в наличии не более 850 доз.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о скором введении в оборот четвертой вакцины от коронавируса. Он отметил, что отечественным специалистам ранее удалось оперативно создать три эффективных и безопасных препарата для профилактики COVID-19, и настало время еще одного.

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