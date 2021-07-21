Путин поручил продумать процедуру передачи полномочий по лесным массивам в регионах федеральным властям

Владимир Путин во время совещания с членами кабинета министров поднял вопрос о нецелесообразности использования крупных лесных массивов в регионах с малым количеством жителей.

Президент обратился к профильным министрам с просьбой проработать предложения о передаче полномочий в области лесных отношений в регионах - на федеральный уровень.

«Для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов - есть идея передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень. Я просил бы правительство подумать об этом и сдать свои предложения», - заявил глава государства.

На совещании в том числе обсуждались и вопросы вакцинации населения от COVID-19 в России. Президент призвал не навязывать бездумно вакцину людям, а грамотно аргументировать, почему ее необходимо сделать.