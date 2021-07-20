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Южные «схемы»: Хинштейн описал, как именно глава ГИБДД Ставрополя и его группировка выручали преступный доход

Егор Левин
18:20 20.07.2021
Депутат назвал типичными действия начальника УГИБДД и его подельников, приведя наиболее распространенные аналогичные примеры из прошлого.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ
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Начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и организованную группу лиц заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. По предварительной версии, несколько лет они сообща изготавливали фальшивые пропуска для грузоперевозок в регионе. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн оценил схему их действий как типичную для южных регионов страны, где оказание условных «услуг» часто ставится на поток.

«Это сопровождение грузов по территории, получение взяток от большегрузного транспорта, у которого есть ограничения по весу, красивые номера, упрощенное получение водительского удостоверения, простая и незатейливая регистрация транспортного средства, ну и так дальше», - описал он возможные действия мошенников.

В качестве примера Хинштейн привел несколько действий, в которых «помощь» Сафонова могла бы быть кому-то полезной. К примеру, был собран урожай арбузов, а для любого транспорта установлена предельная нагрузка, которую нельзя нарушать; но всем очевидно выгоднее везти максимально заполненные трейлеры - больше продаж и больше заработка. Туда же можно отнести и перевозки песка, гравия и других отходов строительства или намыва, которые невозможно провезти по территории при «сопротивлении» ГИБДД.

«Наверняка была налажена система получения поборов со своих подчиненных. Для примера могу сказать, что в Ростовской области, где был осужден ряд руководителей областного управления ГИБДД в период 2014-2016 годов, также фигурировали факты получения взяток от нижестоящих сотрудников», - подвел итог Хинштейн.

По версии следствия, в результате действий Сафонова и его подельников владельцы автотранспорта с их пропусками нарушали законодательство. В СКР указали, что участники группы получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.

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