Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Очень много денег: опубликованы кадры подсчета оперативниками взяток главы ГИБДД Ставрополья

Егор Левин
11:52 21.07.2021
Денежные объемы впечатляют: у каждого из семи правоохранителей в руках по пачке долларов, и еще много таких большего размера лежат прямо на полу.
© Видео: kubnews.ru © Фото: kubnews.ru
Читайте нас на:

Начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и его подчиненных задержали как организатора и участников преступного сообщества соответственно. По данным следствия, они занимались изготовлением фальшивых пропусков для перевозки зерна. Общая сумма полученных ими взяток могла составлять 19 миллионов рублей.

В соответствии со служебным регламентом, правоохранителям теперь необходимо их пересчитать. Процесс запечатлели на видео. Объемы денежных средств мошенников впечатляют: у каждого из семи занятых в этом оперативников в руках по пачке долларов, еще много таких большего размера лежат прямо на полу. Также задействована счетная машинка. Ролик опубликовал портал kubnews.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн оценил схему действий группы Сафонова как типичную для южных регионов страны, где оказание условных «услуг» часто ставится на поток. Как пример он привел несколько действий, в которых «помощь» Сафонова могла бы быть кому-то полезной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:48 Армия
Видео
Флаги уже наготове: как проходят последние приготовления к параду в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
09:30 В стране и мире
Видео
Мощный ураган в Башкирии сорвал крыши нескольких жилых домов
09:13 В стране и мире
Мантуров спрогнозировал 2025 как год возможного начала экспорта самолетов МС-21 и SSJ-100
07:33 В стране и мире
Видео
В Китае при затоплении метро погибли 12 человек
05:14 Армия
Видео
Миротворцы РФ в Карабахе очистили поля от неразорвавшихся боеприпасов «Ураганов»
Популярное
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.