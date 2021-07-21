Очень много денег: опубликованы кадры подсчета оперативниками взяток главы ГИБДД Ставрополья

Начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и его подчиненных задержали как организатора и участников преступного сообщества соответственно. По данным следствия, они занимались изготовлением фальшивых пропусков для перевозки зерна. Общая сумма полученных ими взяток могла составлять 19 миллионов рублей.

В соответствии со служебным регламентом, правоохранителям теперь необходимо их пересчитать. Процесс запечатлели на видео. Объемы денежных средств мошенников впечатляют: у каждого из семи занятых в этом оперативников в руках по пачке долларов, еще много таких большего размера лежат прямо на полу. Также задействована счетная машинка. Ролик опубликовал портал kubnews.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн оценил схему действий группы Сафонова как типичную для южных регионов страны, где оказание условных «услуг» часто ставится на поток. Как пример он привел несколько действий, в которых «помощь» Сафонова могла бы быть кому-то полезной.