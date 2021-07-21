В стране и мире Хинштейн предложил начальникам ГИБДД южных регионов показать свои дома Светлана Иванова Особняк главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, задержанного накануне, украшен колоннами, интерьер здания изобилует позолотой, лепниной, резной мебелью, хрусталем и фарфором. © Фото: State Duma Russia, Globallookpress Читайте нас на: Российский депутат Александр Хинштейн предложил начальникам ГИБДД южных регионов устроить флешмоб по показу личных домов. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале. «Интересно было бы объявить флешмоб, пусть начальники ГИБДД южных регионов покажут дома, в которых они живут», - написал Хинштейн, повторив фразу, сказанную в эфире на СоловьевLive. Накануне стало известно о задержании главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, а также ряда его подчиненных по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. СК по региону также распространил видеозапись особняка, принадлежащего Сафонову. Роскошное здание украшено колоннами, интерьер дома изобилует позолотой, лепниной, резной мебелью, хрусталем и фарфором. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика