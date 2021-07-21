Хинштейн предложил начальникам ГИБДД южных регионов показать свои дома
Особняк главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, задержанного накануне, украшен колоннами, интерьер здания изобилует позолотой, лепниной, резной мебелью, хрусталем и фарфором.
© Фото: State Duma Russia, Globallookpress
Российский депутат Александр Хинштейн предложил начальникам ГИБДД южных регионов устроить флешмоб по показу личных домов. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
«Интересно было бы объявить флешмоб, пусть начальники ГИБДД южных регионов покажут дома, в которых они живут», - написал Хинштейн, повторив фразу, сказанную в эфире на СоловьевLive.
Накануне стало известно о задержании главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, а также ряда его подчиненных по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. СК по региону также распространил видеозапись особняка, принадлежащего Сафонову.
Роскошное здание украшено колоннами, интерьер дома изобилует позолотой, лепниной, резной мебелью, хрусталем и фарфором.