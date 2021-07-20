Опубликовано видео из особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью

Организованную группу под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщили в СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Как уточнили в ведомстве, против Сафонова и его подчиненных возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, в течение нескольких лет участники организованной группы изготавливали пропуска, не предусмотренные нормативными актами, и за денежное вознаграждение распространяли такие документы среди лиц, которые занимались грузоперевозками зерновых культур и инертных грузов в регионе.

В результате владельцы автотранспорта с данными пропусками осуществляли грузоперевозки, нарушения административное законодательство на территории субъекта, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД.

В СКР указали, что участники группы получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 млн рублей.

Следователи отметили, что Алексей Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы задержаны. Следствие планирует ходатайствовать об избрании в отношении фигурантов дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее депутат Александр Хинштейн сообщил о задержании начальника управления ГИБДД Ставропольского края и некоторых его подчиненных. Депутат сообщал о задержании по делу организации преступного сообщества 35 человек. Кроме того, парламентарий утверждал, что против Сафонова было возбуждено дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).