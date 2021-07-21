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Колоссальные убытки: транспортники оценили ущерб от наводнения в Германии в два млрд евро

Светлана Иванова
12:42 21.07.2021
Только на железной дороге убытки оцениваются в сумму около 1,3 млн евро. Из-за наводнения в стране смыты многие участки железнодорожного полотна, разрушены вокзалы. Несколько сотен миллионов евро ущерба принес разгул стихии дорогам и автомагистралям.
Колоссальные убытки: транспортники оценили ущерб от наводнения в Германии в два млрд евро
© Фото: 7aktuell.de, Alexander Hald, imago-images, Globallookpress
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Убытки из-за разрушительного наводнения в Германии только в транспортной сфере страны составят около двух млрд евро. Об этом рассказал глава Германского союза страховщиков Йорг Асмуссен, пишет Deutsche Welle.

Астрономические суммы ущерба из-за природных катаклизмов могут обернуться крахом существующей системы страхования от ударов стихии, считает Асмуссен.

Так, только на железной дороге убытки оцениваются в сумму около 1,3 млн евро. Из-за наводнения в стране смыты многие участки железнодорожного полотна, а в ряде районов разрушены многие вокзалы.

Несколько сотен миллионов евро убытков принес разгул стихии дорогам и автомагистралям. Так, в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии нужно восстанавливать мосты, железные дороги, автомагистрали и вышки сотовой связи.

«В краткосрочной перспективе 2021 год может превратиться в один из самых разрушительных с 2013 года», - заявил глава Германского союза страховщиков.

Тогда в результате наводнений, ураганов и циклонов ущерб оценили в сумму 9,3 миллиарда евро. При этом в случае продолжающегося изменения климата и вызываемого им роста числа стихийных бедствий систему страхования от природных катаклизмов ждут конец, выразил предположение Асмуссен.

Ранее ученые предупредили, что к концу века в Европе значительно увеличится количество интенсивных, медленно движущихся штормов. Именно такое явление вызвало катастрофические наводнения в Германии и Бельгии.

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