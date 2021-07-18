Более 100 человек погибли от наводнения в округе Арвайлер в Германии

Число погибших в результате масштабного наводнения в одном только округе Арвайлер на западе Германии превысило 110 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию. Не менее 670 человек пострадали, уточнили в ведомстве.

В общей сложности жертвами наводнений в Германии стали 141 человек. Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит зону бедствия на западе страны. Кроме того, в минобороны Германии объявили режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения. Сильные дожди продолжаются в стране с 11 июля из-за циклона «Бернд».

Кроме того, стало известно, что из-за наводнений приостановлено железнодорожное сообщение между германским Бад-Шандау в регионе Саксонская Швейцария и чешским Дечином, сообщает ТАСС, ссылаясь на концерн Deutsche Bahn.