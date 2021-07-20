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«Германский сценарий»: предсказан резкий рост числа разрушительных наводнений по всей Европе

Светлана Иванова
17:49 20.07.2021
Увеличение числа катаклизмов связано с высокими объемами парниковых выбросов, указали климатологи.
«Германский сценарий»: предсказан резкий рост числа разрушительных наводнений по всей Европе
© Фото: Artur Cupak, imageBROKER, Globallookpress
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К концу века в Европе значительно увеличится количество интенсивных, медленно движущихся штормов. Именно такое явление вызвало катастрофические наводнения в Германии и Бельгии. Согласно выводам ученых Ньюкаслского университета и Метеорологического бюро, медленно движущиеся штормы станут происходить на суше в 14 раз чаще. Пресс-релиз научной работы опубликован на Phys.org.

Именно медленная скорость шторма связана с экстремальным ростом количества осадков. В результате будет увеличиваться число внезапных наводнений по всему континенту.

«Изменения в экстремальных штормах будут значительными и вызовут увеличение частоты разрушительных наводнений по всей Европе. Это, наряду с нынешними наводнениями в Европе, является тревожным сигналом», - подчеркнула профессор Хейли Фаулер из инженерной школы Университета Ньюкасла.

Причину роста числа катаклизмов ученые объяснили изменением климата из-за роста выбросов углекислого газа. Исследователи призвали власти по всему миру интенсивнее сокращать выбросы парниковых газов.

Свои выводы ученые сделали на основе моделирования климата в Европе, опираясь на климатические модели высокого разрешения и высокой детализированностью штормовых систем в частности.

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