«Германский сценарий»: предсказан резкий рост числа разрушительных наводнений по всей Европе

К концу века в Европе значительно увеличится количество интенсивных, медленно движущихся штормов. Именно такое явление вызвало катастрофические наводнения в Германии и Бельгии. Согласно выводам ученых Ньюкаслского университета и Метеорологического бюро, медленно движущиеся штормы станут происходить на суше в 14 раз чаще. Пресс-релиз научной работы опубликован на Phys.org.

Именно медленная скорость шторма связана с экстремальным ростом количества осадков. В результате будет увеличиваться число внезапных наводнений по всему континенту.

«Изменения в экстремальных штормах будут значительными и вызовут увеличение частоты разрушительных наводнений по всей Европе. Это, наряду с нынешними наводнениями в Европе, является тревожным сигналом», - подчеркнула профессор Хейли Фаулер из инженерной школы Университета Ньюкасла.

Причину роста числа катаклизмов ученые объяснили изменением климата из-за роста выбросов углекислого газа. Исследователи призвали власти по всему миру интенсивнее сокращать выбросы парниковых газов.

Свои выводы ученые сделали на основе моделирования климата в Европе, опираясь на климатические модели высокого разрешения и высокой детализированностью штормовых систем в частности.