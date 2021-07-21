Западные СМИ высоко оценили новый российский истребитель Checkmate

Зарубежные СМИ отреагировали на представленный президенту России Владимиру Путину новый легкий истребитель Checkmate 5-го поколения.

«Россия представила истребитель-невидимку с искусственным интеллектом на скорости 1500 миль в час, который составит конкуренцию американским F-35», - с таким заголовком опубликовало статью британское издание The Sun.

Американский консервативный журнал о международной политике The National Interest опубликовал обзор российской новинки. Автор статьи отметил, что Chekmate был разработан «не только для удовлетворения потребностей России, но и для удовлетворения потребностей иностранных покупателей оружия, которые нуждаются я в современных штурмовиках».

«Одним из краеугольных камней российской авиационной программы является ее способность экспортировать реактивные самолеты, конкурируя с Соединенными Штатами. Потенциальные клиенты Checkmate - Аргентина, Объединенные Арабские Эмираты и Индия», - отмечается в статье TNI.

Forbes опубликовал статью о ключевых особенностях нового российского истребителя c таким заголовком - «Посмотрите на российский истребитель Checkmate поближе: его хвост - ключ к его "невидимости"». Особое внимание автор статьи уделил ряду конструктивных особенностей, которые делают самолет невидимкой. Как отмечает Дэвид Акс, Checkmate имеет определенное преимущество перед конкурентами также и в том, что самолет обладает компактностью.

«Россия представила новый истребитель, способный развивать скорость в два раза быстрее звука», - с таким заголовком опубликовал статью американский еженедельный новостной журнал Newsweek.

В статье отмечено, что «российский истребитель, похоже, призван составить конкуренцию американскому истребителю F-35 Lightning II, который поступил на вооружение в 2015 году». Особое внимание автор статьи также уделил дизайну, техническим характеристикам и особенностям истребителя, позволяющим летать на сверхзвуковой скорости и быть малозаметным.

«Во вторник Россия представила свой новый истребитель-невидимку, созданный для конкуренции американским F-35 и способный поражать шесть целей одновременно», - а так о новом российском истребителе пишет France 24.

Новый легкий истребитель Checkmate 5-го поколения был представлен во вторник, 20 июля, президенту России Владимиру Путину.

Первый полет легкого однодвигательного истребителя ожидается в 2023 году. Chekmate сможет разгоняться до двух скоростей звука, масса боевой нагрузки истребителя составит 7400 кг, дальность полета истребителя составит три тысячи километров.

Прототип Checkmate был впервые представлен на открытии авиасалона МАКС-2021.