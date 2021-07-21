«Не шутите с законом»: задержанный глава ГИБДД Ставрополья неоднократно предупреждал о наказании за взятку

Глава ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов, которого накануне задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, будучи руководителем краевого управления почти девять лет, неоднократно предупреждал об уголовной ответственности за взятку.

Например, в интервью газете «Ставропольские ведомости» по случаю 85-летия Государственной инспекции безопасности дорожного движения Российской Федерации Сафонов призывал водителей «не шутить с законом», предлагая инспектору «решить проблему на месте». В статье, появившейся в газете ровно за две недели до задержания, глава краевого ГИБДД уточнял, что «не каждый инспектор удержится» от живых денег .

«В таких коррупционных схемах инициатива зачастую идет от водителя. Под угрозой потери прав или высокого штрафа именно он предлагает «решить на месте» проблему, без составления протокола. И не каждый инспектор удержится. Деньги-то живые. Хочу напомнить, попытка дачи взятки - это преступление, карающееся уголовным кодексом. И наказание суровое. Максимальный срок - до 12 лет лишения свободы и штраф, в 70 раз превышающий размер взятки. Так что хорошо подумайте, прежде чем пытаться договориться. У нас в крае только за первое полугодие по этой статье уже возбуждено 163 уголовных дела, где обвиняемым вменяется попытка дачи взятки от 200 до 15000 рублей. Так что, пожалуйста, не шутите с законом», - предостерегал тогда Сафонов.

Глава ГИБДД региона рассказывал о возможных суровых санкциях за правонарушения по ст.291 УК РФ и в видеообращении от 29 марта, опубликованном в Instagram. Сафонов тогда с сожалением заметил, что предложения решить вопрос на месте являются обыденными среди населения.

«Мы не скрываем, к сожалению, бытовая коррупция имеет место быть на сегодня <…> К сожалению, не все сотрудники Госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующее денежное вознаграждение, тем самым также нарушают закон, что преследуется соответствующей статьей УК», - заявлял тогда руководитель краевого ГИБДД.

При этом Сафонов связал желание «решить вопрос на месте» с особенностями менталитета народа.

«Наш менталитет, к сожалению, говорит о том, что проще решить вопрос на месте <…> Дорогие участники дорожного движения, я вам предлагаю, не нарушать закон, себя не подвергать уголовно-наказуемому деянию и последствиям соответствующим. Также не провоцировать сотрудника Госавтоинспекции», - призывал Сафонов.

Накануне в СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщили, что против Сафонова и ряда его подчиненных возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Ведомство также обнародовало кадры особняка главы ГИБДД региона. Дом декорирован в том числе лепниной, позолотой, резной мебелью, хрустальными люстрами и фарфором.