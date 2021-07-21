Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Не шутите с законом»: задержанный глава ГИБДД Ставрополья неоднократно предупреждал о наказании за взятку

Светлана Иванова
11:49 21.07.2021
Будучи руководителем краевого управления почти девять лет, Алексей Сафонов неоднократно предупреждал об уголовной ответственности за взятку. Так, ровно за две недели до задержания глава краевого ГИБДД напомнил, что дача взятки карается суровым наказанием.
© Видео: 26gibdd, Instagram © Фото: 26gibdd, Instagram
Читайте нас на:

Глава ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов, которого накануне задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, будучи руководителем краевого управления почти девять лет, неоднократно предупреждал об уголовной ответственности за взятку.

Например, в интервью газете «Ставропольские ведомости» по случаю 85-летия Государственной инспекции безопасности дорожного движения Российской Федерации Сафонов призывал водителей «не шутить с законом», предлагая инспектору «решить проблему на месте». В статье, появившейся в газете ровно за две недели до задержания, глава краевого ГИБДД уточнял, что «не каждый инспектор удержится» от живых денег .

«В таких коррупционных схемах инициатива зачастую идет от водителя. Под угрозой потери прав или высокого штрафа именно он предлагает «решить на месте» проблему, без составления протокола. И не каждый инспектор удержится. Деньги-то живые. Хочу напомнить, попытка дачи взятки - это преступление, карающееся уголовным кодексом. И наказание суровое. Максимальный срок - до 12 лет лишения свободы и штраф, в 70 раз превышающий размер взятки. Так что хорошо подумайте, прежде чем пытаться договориться. У нас в крае только за первое полугодие по этой статье уже возбуждено 163 уголовных дела, где обвиняемым вменяется попытка дачи взятки от 200 до 15000 рублей. Так что, пожалуйста, не шутите с законом», - предостерегал тогда Сафонов.

Глава ГИБДД региона рассказывал о возможных суровых санкциях за правонарушения по ст.291 УК РФ и в видеообращении от 29 марта, опубликованном в Instagram. Сафонов тогда с сожалением заметил, что предложения решить вопрос на месте являются обыденными среди населения.

«Мы не скрываем, к сожалению, бытовая коррупция имеет место быть на сегодня <…> К сожалению, не все сотрудники Госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующее денежное вознаграждение, тем самым также нарушают закон, что преследуется соответствующей статьей УК», - заявлял тогда руководитель краевого ГИБДД.

При этом Сафонов связал желание «решить вопрос на месте» с особенностями менталитета народа.

«Наш менталитет, к сожалению, говорит о том, что проще решить вопрос на месте <…> Дорогие участники дорожного движения, я вам предлагаю, не нарушать закон, себя не подвергать уголовно-наказуемому деянию и последствиям соответствующим. Также не провоцировать сотрудника Госавтоинспекции», - призывал Сафонов.

Накануне в СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщили, что против Сафонова и ряда его подчиненных возбуждено уголовное дело  по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Ведомство также обнародовало кадры особняка главы ГИБДД региона. Дом декорирован в том числе лепниной, позолотой, резной мебелью, хрустальными люстрами и фарфором.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:48 Армия
Видео
Флаги уже наготове: как проходят последние приготовления к параду в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
09:30 В стране и мире
Видео
Мощный ураган в Башкирии сорвал крыши нескольких жилых домов
09:13 В стране и мире
Мантуров спрогнозировал 2025 как год возможного начала экспорта самолетов МС-21 и SSJ-100
07:33 В стране и мире
Видео
В Китае при затоплении метро погибли 12 человек
05:14 Армия
Видео
Миротворцы РФ в Карабахе очистили поля от неразорвавшихся боеприпасов «Ураганов»
Популярное
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.