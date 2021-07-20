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«Он знал, что это случится»: троюродный брат Алексея Сафонова о его задержании

Алексей Курильченко
19:14 20.07.2021
Родственник Алексея Сафонова рассказал, что глава ГИБДД знал, что его могут задержать за взятки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ
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Троюродный брат главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова рассказал «Звезде» о том, что перед задержанием Алексей говорил с родственниками о том, что в будущем «может что-то» случиться, намекая, что полиция уже могла быть заинтересована его противоправной деятельностью.

«Года три назад ему предлагали работать в Москве, но он отказался от этого. И тогда он (Алексей - прим.ред.) сказал, что "что-то будет", что-то нехорошее. Я знаю, что он с местными властями не очень хорошо общался. Знаю, он был не удивлен задержанием - дядя звонил, он тоже не особо удивился произошедшему - видимо они разговаривали об этом», - рассказал «Звезде» Андрей.

При этом Андрей рассказал, что его брат никогда не «помогал родственникам» и грозился «лично отобрать права», если они нарушат правила дорожного движения. Он также добавил, что ничего не слышал о дорогом доме правоохранителя, фотографиями которого поделился депутат Александр Хинштейн.

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