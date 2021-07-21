Стал известен фаворит РФС на пост тренера сборной России по футболу

Среди кандидатов на пост главного тренера сборной России по футболу появился фаворит. По данным спортивного издания «Чемпионат», основной кандидатурой является немецкий специалист Штефан Кунц, который сейчас возглавляет молодежную сборную Германии. В активе Кунца и этой команды уже два золота чемпионатов Европы.

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в своем Telegram поддержала кандидатуру Кунца.





«Мы получим адекватного европейского специалиста, который без фальши и без хамства ответит на вопросы. И еще, возможно, выведет нас на ЧМ», - написала Салихова, подчеркнув, что она только за переход нашей сборной «на немецкую модель».

Еще два потенциальных претендента на тренерское кресло - бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев и нынешний наставник ростовчан Валерий Карпин.



Согласно данным СМИ, Бердыева пока рассматривают как запасной вариант, тогда как Карпин выразил желание совмещать работу в сборной и в «Ростове»: полностью сосредоточиться на национальной команде специалист не готов. Такой расклад не устраивает представителей РФС.