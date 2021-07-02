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Захарова указала на изменчивость взглядов Зеленского о русских и украинцах

Светлана Иванова
11:11 02.07.2021
Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что за семь лет позиция политика стала противоположной.
Захарова указала на изменчивость взглядов Зеленского о русских и украинцах
© Фото: МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о непостоянстве позиции действующего президента Украины Владимира Зеленского относительно взглядов на принадлежность русских и украинцев к одному народу.

Захарова на своей странице в Telegram привела недавнее высказывание Зеленского о том, что русские и украинцы «точно не один народ». Соответствующее заявление украинский лидер сделал 1 июля 2021 года.

При этом официальный представитель МИД РФ обратилась и к другому интервью Зеленского, которое было дано «Муниципальной газете» 18 апреля 2014 года. Тогда будущий политик назвал русских и украинцев одним народом, добавив в качестве обоснования своей позиции фразу «Мы же не идиоты!».

«Очевидно, за семь лет многое изменилось», - написала Захарова.

Напомним, 30 июня в ходе прямой линии президент России Владимир Путин подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом.

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