Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского, который ранее отказался считать украинцев и русских одним народом. Политик также высказался, что, если бы украинцы и русские были одним народом, «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг».

«Над ней (Госдумой. - Прим. ред.) развевался и дальше будет развеваться российский триколор», - указал Песков в интервью Первому каналу.

Также пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что у России и Украины общая история, а не ее часть, а русский и украинцы являются «абсолютно одним народом». По мнению Пескова, дальше продолжать дискуссию по этому вопросу больше нет смысла.

Представитель Кремля назвал украинский народ дружественным и братским для России, назвав киевских руководителей неудачей Украины.

При этом Песков заверил, что Владимир Путин понимает потенциальную опасность устремлений Киева в сторону НАТО, которое может добавить больше нестабильности всей Европе, перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить напряженности по всему периметру границ двух стран. Песков заверил, что российский лидер занимается архитектурой безопасности для защиты на случай продолжения провокаций.

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле рассматривают внешнее управление Украиной со стороны США как элемент «красной линии».