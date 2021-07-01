Ученые назвали самые ранние признаки COVID-19

Среди симптомов коронавирусной инфекции самими ранними можно считать потерю обоняния и вкуса, чувство усталости, лихорадку и кашель. К такому выводу пришла группа исследователей из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье. Свой перечень они составили на основе анализа документов официальных международных организаций.

Ко второй группе эксперты отнесли менее распространенные признаки COVID-19. Это першение в горле, диарея, зуд, боли в мышцах и голове, сообщает журнал The BMJ, в котором опубликован материал на эту тему. В третью группу симптомов включили проявления болезни, которые требуют срочного обращения к врачу: проблемы с дыханием, боли в груди, спутанность сознания и потеря подвижности.

Ранее ученые рассказали о симптомах новейшего лямбда-штамма коронавируса. Они призвали обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.