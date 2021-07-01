Врач рассказал, как снизить риск тяжелого течения COVID-19 с помощью диеты

Продукты питания не способствуют полной защите организма от заражения коронавирусом, однако позволяют снизить тяжесть течения болезни. Об этом сообщил руководитель Национального исследовательского центра «Здоровое питание» профессор Олег Медведев.

Ранее специалисты Колумбийского университета, проанализировав истории болезни 568 заразившихся COVID-19 из разных стран, пришли к выводу, что на 73% тяжелее болели люди, отдававшие предпочтение растительному питанию и умеренному употреблению в пищу мяса. Пациенты же, которые употребляли вместо животных жиров рыбу, с осложнениями сталкивались реже примерно на 60%.

Медведев, комментируя в беседе с «АиФ» результаты работы, заявил, что рацион оказывает не последнее влияние на уровень распространения инфекции, так как он участвует в формировании иммунитета человека. Ученый при этом напомнил о проблемах со здоровьем, наличие которых является осложняющим фактором при заболевании COVID-19, к ним он отнес, в том числе, диабет и избыточный вес.

Специалист указал, что представленная его американскими коллегами диета позволяет снизить риск упомянутых заболеваний.

«Растительные продукты богаты клетчаткой, которая необходима для правильного роста и разнообразия микробиома. Это триллионы микроорганизмов в кишечнике. Они участвуют во многих обменных процессах, в том числе в формировании иммунного ответа. Давно доказано, что ненасыщенные жирные кислоты, встречающиеся в рыбе и растительных маслах, жизненно важны для профилактики болезней органов кровообращения», - объяснил медик.

Олег Медведев также рассказал, что люди, придерживающиеся растительного питания и не употребляющие в пищу много красного мяса, сахара и продуктов глубокой переработки, как правило не страдают от лишнего веса, заболеваний сердца и сосудов, что значительно уменьшает риск тяжелого течения заболевания коронавирусом.