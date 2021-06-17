Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Астрономы раскрыли тайну образования сверхмассивных черных дыр

Светлана Иванова
17:29 17.06.2021
Возникновение гигантских объектов могло произойти в результате коллапса гало темной материи, развившегося в результате самовзаимодействия ее частиц, предположили исследователи.
Астрономы раскрыли тайну образования сверхмассивных черных дыр
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Американские ученые представили новую гипотезу образования сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной. По мнению авторов научной работы, опубликованной  в журнале Astrophysical Journal Letters, возникновение гигантских объектов могло произойти в результате коллапса гало темной материи.

Существование сверхмассивных черных дыр, чья масса в несколько миллионов или миллиардов раз превышает массу Солнца, давно ставит в тупик ученых. Сложности вызывает возраст Вселенной, составляющей 13,799 миллиарда лет, и сверхмассивных черных дыр, древнейшие из которых возникли 13,7 миллиарда лет назад.

В частности, астрономы не могут ответить на вопрос, как за столь короткое время во Вселенной смогли образоваться столь массивные объекты.

Согласно гипотезе сотрудников Калифорнийского университета в Риверсайде и Института космологической физики Чикагского университета, образованию массивных черных дыр могло поспособствовать самовзаимодействие частиц темной материи.

«Наша модель показывает, что если темная материя взаимодействует сама с собой, то гравитермический коллапс гало может привести к образованию достаточно массивного зародыша черной дыры», - приводит РИА Новости выводы руководителя исследования доцента физики и астрономии Хай-Бо Ю.

Согласно новой модели, сначала происходит группировка частиц темной материи под действием силы тяжести, в результате чего формируется ореол темной материи. Он подвергается воздействию сразу двух конкурирующих сил - гравитации, притягивающей частицы темной материи внутрь, и давления, которое, напротив, выталкивает их наружу.

В том случае, если частницы темной материи взаимодействуют и притягиваются, в какой-то момент формируется зародышевая черная дыра путем схлопывания гало.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:09 В стране и мире
Видео
Собянин назвал непростым решение об обязательной вакцинации сотрудников сфер обслуживания
16:30 В стране и мире
МИД РФ ответил Киеву на заявление по условиям запуска «Северного потока - 2»
15:22 В стране и мире
Видео
Путин: гонка вооружений идет, но не по нашей вине
14:58 Армия
В состав Черноморского флота принят новейший гидрографический катер «Борис Слободник»
14:15 В стране и мире
Видео
Семь ведер воды на квадратный метр: метеорологи рассказали о масштабах наводнения в Крыму
Популярное
СМИ: в Великобритании произошла вспышка редкой смертельной болезни
Названы продукты, с которыми опасно сочетать черешню
Названы способы победить утреннюю отечность
Названы самые дешевые страны для отдыха в июне
Видео
Конструкторы показали, как новые выстрелы к РПГ-7 расширяют возможности гранатомета
Ученые назвали неожиданный способ защиты от коронавируса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.