Астрономы раскрыли тайну образования сверхмассивных черных дыр

Американские ученые представили новую гипотезу образования сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной. По мнению авторов научной работы, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters, возникновение гигантских объектов могло произойти в результате коллапса гало темной материи.

Существование сверхмассивных черных дыр, чья масса в несколько миллионов или миллиардов раз превышает массу Солнца, давно ставит в тупик ученых. Сложности вызывает возраст Вселенной, составляющей 13,799 миллиарда лет, и сверхмассивных черных дыр, древнейшие из которых возникли 13,7 миллиарда лет назад.

В частности, астрономы не могут ответить на вопрос, как за столь короткое время во Вселенной смогли образоваться столь массивные объекты.

Согласно гипотезе сотрудников Калифорнийского университета в Риверсайде и Института космологической физики Чикагского университета, образованию массивных черных дыр могло поспособствовать самовзаимодействие частиц темной материи.

«Наша модель показывает, что если темная материя взаимодействует сама с собой, то гравитермический коллапс гало может привести к образованию достаточно массивного зародыша черной дыры», - приводит РИА Новости выводы руководителя исследования доцента физики и астрономии Хай-Бо Ю.

Согласно новой модели, сначала происходит группировка частиц темной материи под действием силы тяжести, в результате чего формируется ореол темной материи. Он подвергается воздействию сразу двух конкурирующих сил - гравитации, притягивающей частицы темной материи внутрь, и давления, которое, напротив, выталкивает их наружу.

В том случае, если частницы темной материи взаимодействуют и притягиваются, в какой-то момент формируется зародышевая черная дыра путем схлопывания гало.