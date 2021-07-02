В Ялте рассказали, когда откроют закрытые после наводнения пляжи

Власти Ялты открывают пляжи, закрытые после наводнения. Посетить места отдыха люди смогут со 2 июля. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Постепенно открываем с завтрашнего дня. Утром дам информацию, какие пляжи откроют первыми», - написала она в соцсетях.

Напомним, что пляжи Ялты были закрыты около двух недель. Причиной стал обрушившийся на полуостров ливень и последовавшее за ним наводнение. В результате мощного циклона в городе пострадали 55 человек.

В ликвидации последствий стихии принимают участие российские военные. Они очищают улицы, откачивают дождевую воду и помогают жителям.

Ранее Павленко заявила, что предварительный ущерб инфраструктуре Ялты, нанесенный в результате сильных осадков, схода селей и подтопления, превысил 7 миллиардов рублей.