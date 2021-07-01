Остановить инфекции: специалисты РХБЗ дезинфицируют Ялту после потопа
Военные обрабатывают улицы и тротуары, фасады домов и скамейки. Тем временем многочисленные туристы ждут, когда же можно будет пойти на пляж. Власти обещают открыть часть из них уже к выходным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
А в Ялте специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота ликвидируют последствия потопа.
Они дезинфицируют город, чтобы не допустить распространения инфекций. При помощи переносных установок распыляют специальный антимикробный раствор.
Обрабатывают улицы и тротуары, фасады домов и скамейки. Тем временем многочисленные туристы ждут, когда же можно будет пойти на пляж. Власти обещают открыть часть из них уже к выходным.