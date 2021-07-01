Армия Остановить инфекции: специалисты РХБЗ дезинфицируют Ялту после потопа Тимур Шерзад Военные обрабатывают улицы и тротуары, фасады домов и скамейки. Тем временем многочисленные туристы ждут, когда же можно будет пойти на пляж. Власти обещают открыть часть из них уже к выходным. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: А в Ялте специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота ликвидируют последствия потопа. Они дезинфицируют город, чтобы не допустить распространения инфекций. При помощи переносных установок распыляют специальный антимикробный раствор. Обрабатывают улицы и тротуары, фасады домов и скамейки. Тем временем многочисленные туристы ждут, когда же можно будет пойти на пляж. Власти обещают открыть часть из них уже к выходным. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика