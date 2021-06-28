В Ялте назвали предварительную сумму ущерба от наводнения
По данным руководства города, сумма ущерба может превысить семь миллиардов рублей.
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Предварительный ущерб инфраструктуре Ялты, нанесенный в результате сильных осадков, схода селей и подтопления, превысил семь миллиардов рублей. Такое заявление сделала глава администрации города Янина Павленко.
«Мы завершили сегодня предварительный подсчет нанесенного урона нашему городу. Ориентировочная сумма на восстановительные работы - свыше семи миллиардов рублей. Ну а суммы самих капитальных ремонтов гораздо больше», - приводит РИА Новости слова Павленко.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что общая сумма ущерба от стихии в Крыму составила 12,5 миллиардов рублей.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплениям и разрушениям в ряде городов полуострова.