В оргкомитете ОИ-2020 в Токио допустили отмену Игр из-за коронавируса

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом Олимпиада-2020 в Токио может быть отменена. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр Тоширо Муто, пишет Sky Sports.

«Мы не можем предсказать, каким будет число случаев заражения коронавирусом. Поэтому мы будем обсуждать ситуацию, если будет всплеск. Мы приняли решение вновь провести пятисторонние переговоры, исходя из ситуации с коронавирусом. Сейчас заболеваемость COVID-19 может расти или падать, поэтому мы подумаем о том, что нам следует делать в случае возникновения такой ситуации», – пояснил Муто.

Он добавил, что оргкомитет будет следить за числом инфицированных.

За последние сутки среди людей, имеющих отношение к ОИ, выявлено еще 10 человек, заболевших COVID-19. Общее число случаев заболеваемости достигло 68.

Летние Олимпийские игры стартуют 23 июля и продлятся по 8 августа. Соревнования должны были пройти в 2020 году, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса.