В Олимпийской деревне в Токио COVID-19 выявлен еще у двух спортсменов

Еще два спортсмена заразились коронавирусом в Олимпийской деревне в Токио. Как сообщили японские СМИ, это футболисты сборной ЮАР. Также известно, что положительный тест сдал член сборной Чехии по пляжному волейболу.

Согласно результатам нового опроса, две трети японцев считают, что стране не удастся провести безопасные Игры и опасаются нового усиления пандемии. На этом фоне глава концерна Toyota, являющегося генеральным спонсором Игр, решил отказался от участия в церемонии открытия, так как побоялся навредить репутации компании.

В Японию, между тем, продолжают прибывать наши спортсмены. Все участники Игр из России заранее прошли вакцинацию. при этом тренер российской сборной Игорь Куницын из-за подозрений принимающей стороны сдал тест на COVID-19 даже дважды.

Как рассказал «Звезде» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, второй тест, к счастью, оказался отрицательным.

«Так что наши теннисисты сразу поехали в Олимпийскую деревню, разместились и получили аккредитацию. Сегодня уже все приняли участие в тренировке. Медведев тоже вчера прилетел из Брюсселя и получил аккредитацию, так что все уже оттренировались», - рассказал Тарпищев.

Летняя Олимпиада в Токио стартует уже в эту пятницу, 23 июля.