Спорт «Будут выступать на Играх»: в федерации плавания подтвердили решение CAS по Кудашеву и Андрусенко Анна Касаткина Спортивный арбитражный суд ранее удовлетворил апелляцию российских спортсменов. © Фото: Александр Вильф РИА Новости Читайте нас на: Во Всероссийской федерации плавания подтвердили, что обвинения в употреблении допинга с российских спортсменов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева сняты. Апелляцию пловцов удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS). «Федерация подтверждает, что обвинения со спортсменов сняты, и они будут выступать на Олимпийских играх», – сказал «Звезде» президент федерации Владимира Сальников. Международная федерация плавания (FINA) ранее на время отстранила Андрусенко и Кудашева за нарушение антидопинговых правил на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из Московской антидопинговой лаборатории. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика