«Будут выступать на Играх»: в федерации плавания подтвердили решение CAS по Кудашеву и Андрусенко
Спортивный арбитражный суд ранее удовлетворил апелляцию российских спортсменов.
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Во Всероссийской федерации плавания подтвердили, что обвинения в употреблении допинга с российских спортсменов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева сняты. Апелляцию пловцов удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS).
«Федерация подтверждает, что обвинения со спортсменов сняты, и они будут выступать на Олимпийских играх», – сказал «Звезде» президент федерации Владимира Сальников.
Международная федерация плавания (FINA) ранее на время отстранила Андрусенко и Кудашева за нарушение антидопинговых правил на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из Московской антидопинговой лаборатории.