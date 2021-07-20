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Новейший истребитель и двигатели для МС-21: что показали в 1-й день МАКС-2021

Андрей Аркадьев
Константин Коковешников
18:08 20.07.2021
Первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения долгое время был скрыт от посторонних глаз, а информацию о нем выдавали порционно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Метцель, РИА Новости
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Первым после конструкторов новейший российский истребитель увидел Владимир Путин. Президенту подробно рассказали, что Checkmate создавался с использованием супер-компьютерных технологий и подобного этому легкому истребителю просто не существует. Первый полет ожидается уже в 23 году.

Владимиру Путину показывают всю линейку новейших отечественных вертолетов. От легкого двухдвигательного вертолета Ансат-М, вернее его модернизированной версии до Ка-32А11.

Доставлять почту в труднодоступные регионы России будет новейший отечественный беспилотник - его демонстрируют главе государства. Владимир Путин поднимается на борт гражданского лайнера Sukhoi Superjet 100. В перспективе он станет основой региональных перевозок. Это так называемая бизнес-версия.

Но главная премьера в закрытом ангаре. Первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения долгое время был скрыт от посторонних глаз, а информацию о нем выдавали порционно. И вот наконец покров тайны сброшен, и новейший истребитель ЛТС Checkmate предстает перед первыми, самыми важными гостями. Презентацию самолета предваряет лазерное шоу.

При своей максимальной нагрузке 7,5 тонн новейший российский истребитель на одном двигателе способен развивать скорость два Маха, или больше двух тысяч километров в час. По сравнению со своим предшественником самолет обладает сверхманевренностью и меньше заметен на экранах радаров противника. Владимиру Путину показывают вооружение истребителя.

На фотографиях истребителя, выложенных в социальных сетях, видно как в зеркале новейшей оптико-локационной станции отражаются очертания корабля, внешне напоминающего эсминец Defender. Совсем недавно он нарушил территориальные границы России, пройдя у берегов Крыма. Изменить курс тогда его заставил истребитель Су-24М, выполнивший принудительное бомбометание. Очевидно, что на смену ему и готовится новейшая разработка российских конструкторов.

Поле боя как шахматная доска, на которой побеждает лишь тот, кто способен думать на несколько шагов вперед. И здесь Россия делает ход конем. Не случайно, что именно с этой шахматной фигурой его разработчики чаще всего сравнивают самолет. А павильон, в котором проходит презентация, недвусмысленно называется «Шах и мат».

Это уже юбилейный, XV Международный авиакосмический салон. Всего свою продукцию на нем представляют больше 250 зарубежных компаний. Российские разработчики от них не отстают.

«То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику. Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры «Суперджет». В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14. За этим самолетом последуют региональный Ил-114–300, легкий многоцелевой самолет "Байкал", а также новые вертолеты, которых давно ждут», - сказал Путин.

Но больше всего взглядов было приковано к тому, что происходило в небе над Жуковском. После группового полета фигуры высшего пилотажа по одиночке крутят гражданские и боевые вертолеты. Ка-52 аллигатор прошел проверку в реальных боевых условиях. На его вооружении стоят ракеты вихрь, которые поражают цель в радиусе 10 км.

Для того чтобы разглядеть все новинки в мельчайших деталях, Владимир Путин берет бинокль. Это так называемый президентский показ, во время которого главе государства демонстрируют все последние достижения отечественного авиапрома. Минувший год отметился целым рядом громких успехов.

Еще одна премьера - турбовинтовой Ил-114-300, который также выполнен полностью из российских комплектующих. Он может работать фактически в любых климатических условиях, в районах слаборазвитой аэродромной сети.

Еще одной традиция МАКСА -  мороженое, которым Владимир Путин по традиции лакомится во время каждого посещения авиасалона.

Серьезно о развитии авиастроения речь зашла на совещании, которое на полях МАКСа провел президент. Вначале он поздравил главу Объединенной авиастроительной корпорации с Днем рождения, который Юрий Слюсарь отмечает как раз сегодня. А затем перешел к основной теме встречи.

Несмотря на пандемию, спрос не полеты постепенно восстанавливается. И здесь России, убежден президент, есть что предложить международным партнерам. В год науки и технологий отечественным компаниям удалось добиться настоящего прорыва. И многие из разработок представлены международном авиакосмическом салоне.

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