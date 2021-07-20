Раскрыты характеристики новейшего однодвигательного истребителя «Сухого»

Глава ОАК Юрий Слюсарь раскрыл корреспонденту «Звезды» некоторые характеристики нового самолета.

«В своем классе они уникальны. При боевом радиусе в 1500 километров самая большая тяговооруженность, укороченные взлет и посадка, больше 7 тонн боевой нагрзуки, что для самолетов подобного класса является абсолютным рекордом», - подчеркнул Слюсарь.

Глава ОАК добавил, что укороченные, по сравнению с машинами такого же класса, параметры взлета и посадки, могут быть важными для ряда стран, которые не хотели бы нести серьезные затраты на перестройку инфраструктуры.

Также он отметил уникальные сроки создания машины - поставлена задача начать серийные поставки в 2026-27 годах. Это возможно благодаря компьютерному моделированию и виртуальным испытаниям. Также из плюсов нового самолета названо то, что он спроектирован по принципу «открытой архитектуры». Это позволяет позволяет в кратчайшие сроки наращивать функционал по пожеланиям заказчика.