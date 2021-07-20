«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021

Владимир Путин угостил мороженым членов делегации на МАКС-2021. Глава государства съел пломбир, наблюдая за полетами авиации.

Стаканчики со сладким десертом принесли в розовом кейсе. Вначале мороженое взял российский лидер, затем глава Минпромторга Денис Мантуров и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, а также остальные члены делегации.

«Денис, ты заплатил?» - пошутил вице-премьер Юрий Борисов, обращаясь к Мантурову.

Для Путина покупать мoроженое на авиасалоне уже своего рода традиция. В прошлый раз, в 2019 году, президент угощал российским лакомством своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.