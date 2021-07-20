Миллиардер Джефф Безос успешно вернулся на Землю после полета в космос

Космический корабль New Shepard американской компании Blue Origin вернулся из своего первого полета с пассажирами на борту. Среди покорителей космоса находился владелец компании и богатейший человек Земли Джефф Безос. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале компании.

Полет корабля вошел в историю как самый короткий космический рейс: он продлился всего 10 с половиной минут. За это время аппарат вертикально поднялся с космодрома в Техасе на высоту более 100 километров. В течение нескольких минут пассажиры испытывали невесомость. Затем капсула отделилась от ускорителя и спустилась на Землю на парашютах. Носитель при этом совершил вертикальную посадку.

В полете Безоса сопровождал брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен.

Фанк шла к мечте более полувека: она еще в 1960-х прошла отбор к полету на орбиту, но тогда женщине не повезло. Теперь Фанк вписала себя в историю как самый старый человек, совершивший полет в космос. Дэмен, в свою очередь, стал самым молодым человеком, побывавшим на орбите.

Напомним, 11 июля, космический корабль Unity-22 компании Virgin Galactic благополучно приземлился после полета к границе атмосферы планеты. На борту находился глава компании Ричард Брэнсон. Британский миллиардер возглавил гонку космического туризма.