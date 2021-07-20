Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Миллиардер Джефф Безос успешно вернулся на Землю после полета в космос

Светлана Иванова
17:03 20.07.2021
Капсула корабля New Shepard отделилась от ускорителя и спустилась на Землю на парашютах.
© Видео: Blue Origin © Фото: Blue Origin
Читайте нас на:

Космический корабль New Shepard американской компании Blue Origin вернулся из своего первого полета с пассажирами на борту. Среди покорителей космоса находился владелец компании и богатейший человек Земли Джефф Безос. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале компании.

Полет корабля вошел в историю как самый короткий космический рейс: он продлился всего 10 с половиной минут. За это время аппарат вертикально поднялся с космодрома в Техасе на высоту более 100 километров. В течение нескольких минут пассажиры испытывали невесомость. Затем капсула отделилась от ускорителя и спустилась на Землю на парашютах. Носитель при этом совершил вертикальную посадку.

В полете Безоса сопровождал брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен.

Фанк шла к мечте более полувека: она еще в 1960-х прошла отбор к полету на орбиту, но тогда женщине не повезло. Теперь Фанк вписала себя в историю как самый старый человек, совершивший полет в космос. Дэмен, в свою очередь, стал самым молодым человеком, побывавшим на орбите.

Напомним, 11 июля, космический корабль Unity-22 компании Virgin Galactic благополучно приземлился после полета к границе атмосферы планеты. На борту находился глава компании Ричард Брэнсон. Британский миллиардер возглавил гонку космического туризма.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:00 В стране и мире
Видео
«Схему отрабатывали десятилетиями»: эксперт рассказал, как работала группировка главы ГИБДД Ставрополя
14:33 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео из особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
14:23 ОПК
Видео
Путину на МАКС показали новый российский военный истребитель
13:35 В стране и мире
Путин заявил об открытости России для союзничества в авиации и космонавтике
13:17 В стране и мире
Видео
В небе Жуковского: уникальное видео пилотажа SSJ-100 для авиасалона МАКС-2021
Популярное
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
Пять стран заинтересовались покупкой российского истребителя Су-57
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.