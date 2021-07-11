Несмотря на конкуренцию: Маск и Безос поздравили Брэнсона с полетом к границе космоса

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поздравил владельца компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона со успешным полетом на комическом аппарате Unity-22. Изобретатель прокомментировал запись Брэнсона в Twitter.

«Поздравляю, прекрасный полет!», - написал Илон Маск.

К поздравлениям также присоединился и глава аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос. Он обратился к миллиардеру в Instagram.

«Ричард Брэнсон и экипаж, поздравляю с полетом. Не могу дождаться, когда присоединюсь к этому клубу!», - говорится в сообщении.

Корабль Брэнсона поднялся на высоту 92 километра - экипажу удалось испытать на себе невесомость. Продолжительность полета составила около часа. После этого судно благополучно приземлилось в космопорту Америка в штате Нью-Мехико.