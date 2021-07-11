Корабль Virgin Galactic с миллиардером Брэнсоном успешно вернулся на Землю

Космический корабль Unity-22 компании Virgin Galactic благополучно приземлился после полета к границе атмосферы планеты. На борту находился глава компании, миллиардер Ричард Брэнсон.

Корабль поднялся на высоту 92 километра - экипажу удалось испытать на себе невесомость. Продолжительность полета составила около часа. После этого судно благополучно приземлилось в космопорту Америка в штате Нью-Мехико.

В 2017 году Брэнсон заявлял, что намерен проводить короткие туристические полеты в околоземное пространство ежедневно. Стоимость визита в космос на 10-15 минут составит 250 тысяч долларов.