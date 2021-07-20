Глава Ставропольского ГУ МВД РФ отстранен от должности решением министра Колокольцева

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев освободил от занимаемой должности главу управления МВД РФ по Ставропольскому краю, генерал-майора полиции Сергея Щеткина.

«Решение принято по результатам специальной операции, проведенной в Ставропольском крае сотрудниками главного управления собственной безопасности МВД России и управления "М" ФСБ России», - сообщили «Звезде» в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня правоохранители сообщили о раскрытии организованной группы под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, которого заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

Несколько лет участники организованной группы занимались изготовлением пропусков, не предусмотренных нормативными актами, и за денежные вознаграждения предоставляли такие документы лицам, которые занимались в регионе грузоперевозками.