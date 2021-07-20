Против главы ГИБДД по Ставрополью возбуждено дело за организацию преступного сообщества

В отношении сотрудников УГИБДД Ставропольского края, включая начальника управления Алексея Сафонова, СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудил уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Ранее во вторник, 20 июля, Хинштейн сообщил о задержании начальника управления ГИБДД Ставропольского края и некоторых его подчиненных. Всего по делу об организации преступного сообщества задержали 35 человек.

Депутат подчеркнул, что в регионе «действовала самая настоящая мафия», в сферу интересов которой входили в том числе «блатные номера», пропуск большегрузов и торговля песком

Также парламентарий опубликовал изображения особняка, который, по утверждению Хинштейна, принадлежит Алексею Сафонову. В экстерьере здания присутствуют колонны, интерьер в свою очередь изобилует лепниной и позолотой.